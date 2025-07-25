Женская НБА. «Индиана» без Кейтлин Кларк разобралась с «Лас-Вегасом», 30 очков Келси Плам помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Коннектикут» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Индиана» на своей площадке обыграла «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» победил «Коннектикут» благодаря 30 очкам (10 из 15 с игры, 4 из 7 трехочковых) Келси Плам. Женская НБА Регулярный чемпионат Индиана – Лас-Вегас – 80:70 (18:18, 17:23, 27:15, 18:14) ИНДИАНА : Митчелл (21), Ховард (18 + 13 подборов + 3 перехвата), Каннингем (15), Бостон (13 + 10 подборов). ЛАС-ВЕГАС : Уилсон (20 + 6 подборов + 3 перехвата), Янг (19), Смит (10 + 10 подборов). 25 июля . 2.00 Коннектикут – Лос-Анджелес – 86:101 (27:22, 17:23, 24:32, 18:24) КОННЕКТИКУТ : Чарльз (24 + 10 подборов), Нельсон-Одода (17), Хартли (16). ЛОС-АНДЖЕЛЕС : Плам (30 + 6 передач), Хэмби (20 + 11 подборов), Стивенс (17 + 8 подборов + 3 блок-шота). 25 июля . 2.00 Чикаго – Сиэтл – 57:95 (18:26, 8:13, 17:31, 14:25) ЧИКАГО : Бэнем (13), Кардосо (13 + 13 подборов), Уильямс (11). СИЭТЛ : Диггинс (21 + 7 подборов), Малонга (14 + 10 подборов), Уилер (13). 25 июля . 3.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.