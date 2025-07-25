Женская НБА. «Индиана» без Кейтлин Кларк разобралась с «Лас-Вегасом», 30 очков Келси Плам помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Коннектикут» и другие результаты
«Индиана» на своей площадке обыграла «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» победил «Коннектикут» благодаря 30 очкам (10 из 15 с игры, 4 из 7 трехочковых) Келси Плам.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Лас-Вегас – 80:70 (18:18, 17:23, 27:15, 18:14)
ИНДИАНА: Митчелл (21), Ховард (18 + 13 подборов + 3 перехвата), Каннингем (15), Бостон (13 + 10 подборов).
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (20 + 6 подборов + 3 перехвата), Янг (19), Смит (10 + 10 подборов).
25 июля. 2.00
Коннектикут – Лос-Анджелес – 86:101 (27:22, 17:23, 24:32, 18:24)
КОННЕКТИКУТ: Чарльз (24 + 10 подборов), Нельсон-Одода (17), Хартли (16).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (30 + 6 передач), Хэмби (20 + 11 подборов), Стивенс (17 + 8 подборов + 3 блок-шота).
25 июля. 2.00
Чикаго – Сиэтл – 57:95 (18:26, 8:13, 17:31, 14:25)
ЧИКАГО: Бэнем (13), Кардосо (13 + 13 подборов), Уильямс (11).
СИЭТЛ: Диггинс (21 + 7 подборов), Малонга (14 + 10 подборов), Уилер (13).
25 июля. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.