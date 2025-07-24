Скаут: «Дилан Харпер может сделать Де’Аарона Фокса ненужным для «Сан-Антонио»
«Сперс» могут обменять Де’Аарона Фокса в связи с приходом Дилана Харпера.
«В игре Харпера в нападении есть что-то от Ману Джинобили. Если трехочковый бросок когда-нибудь станет его настоящим оружием, он сделает Фокса ненужным и даст «Сан-Антонио» ценный актив для обмена», – сказал анонимный скаут клуба Западной конференции.
19-летний разыгрывающий был выбран «Сперс» под 2-м номером драфта-2025.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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