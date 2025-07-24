Скаут: «Дилан Харпер может сделать Де’Аарона Фокса ненужным для «Сан-Антонио»

«Сперс» могут обменять Де’Аарона Фокса в связи с приходом Дилана Харпера.

«В игре Харпера в нападении есть что-то от Ману Джинобили. Если трехочковый бросок когда-нибудь станет его настоящим оружием, он сделает Фокса ненужным и даст «Сан-Антонио » ценный актив для обмена», – сказал анонимный скаут клуба Западной конференции.

19-летний разыгрывающий был выбран «Сперс» под 2-м номером драфта-2025.