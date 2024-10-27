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Малик Бизли о сезоне «Детройта»: «Мы идем 0-3, но близки к прорыву»

Малик Бизли прокомментировал ситуацию «Пистонс».

27-летний защитник подписал контракт с клубом этим летом.

Бизли набирает 14,7 очка, реализуя 50% дальних бросков.

«Мы идем 0-3, но близки к прорыву.

Говорю это не потому, что я здесь. Я уже сталкивался со сложными ситуациями в НБА. Здесь высокий уровень товарищества и соревновательного духа», – заявил баскетболист.

«Детройт» уступил «Индиане», «Кливленду» и «Бостону» на старте сезона.

Прошлый регулярный чемпионат команда завершила 15-й на Востоке с результатом 14-68.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Омари Санкофы
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