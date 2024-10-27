Малик Бизли о сезоне «Детройта»: «Мы идем 0-3, но близки к прорыву»
Малик Бизли прокомментировал ситуацию «Пистонс».
27-летний защитник подписал контракт с клубом этим летом.
Бизли набирает 14,7 очка, реализуя 50% дальних бросков.
«Мы идем 0-3, но близки к прорыву.
Говорю это не потому, что я здесь. Я уже сталкивался со сложными ситуациями в НБА. Здесь высокий уровень товарищества и соревновательного духа», – заявил баскетболист.
«Детройт» уступил «Индиане», «Кливленду» и «Бостону» на старте сезона.
Прошлый регулярный чемпионат команда завершила 15-й на Востоке с результатом 14-68.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Омари Санкофы
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