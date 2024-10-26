Майк Браун о поражении от «Миннесоты»: «Против хороших команд нельзя позволять себе отрезки, в которые мы играем не на своем уровне»

«Кингз» уступили «Тимбервулвз» в своем первом матче (115:117).

«У нас были по-настоящему отличные игровые отрезки. Но против действительно хороших команд нельзя позволять себе отрезки, в которые мы играем не на своем уровне. Мы показали записи игрокам. Когда это происходило – они заставили нас заплатить по полной.

Кажется, в третьей четверти был момент, когда они забросили 3 «трешки» подряд. А мы в это время завершали три своих владения двухочковыми с сопротивлением. Счет изменился с нашего 8-очкового преимущества на их лидерство на одно. Примерно за полторы минуты. В этот период мы были плохи в защите и в нападении.

Если мы избавимся от этих провалов, особенно в матчах против наиболее сильных команд, это принесет нам дивиденды», – заключил главный тренер Майк Браун .

В следующем матче «Сакраменто » встретится с «Лейкерс ».