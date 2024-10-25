Чемпионат Франции. «Страсбур» встретится с «Лиможем»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Страсбур» сыграет с «Лиможем ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Сен-Кантен – 4-1, Виллербан – 3-1, Шоле – 3-1, Гравлин-Дюнкерк – 3-1, Париж – 3-1, Дижон – 2-1, Монако – 3-2, Бурк – 3-2, Лимож – 3-2, Страсбур – 2-2, Ле-Ман – 2-3, Нанси – 2-3, Ле-Портель – 1-3, Нантер – 1-4, Элан Шалон – 1-4, Стад Рошеле – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.