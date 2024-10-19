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Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Нанси», «Лимож» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Страсбур» сыграет с «Нанси», «Лимож» примет «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виллербан – 3-0, Шоле – 3-0, Сен-Кантен – 3-1, Бурк – 3-1, Гравлин-Дюнкерк – 3-1, Париж – 2-1, Монако – 2-2, Лимож – 2-2, Нанси – 2-2, Ле-Ман – 2-2, Дижон – 1-1, Страсбур – 1-2, Ле-Портель – 1-3, Нантер – 1-3, Стад Рошеле – 0-4, Элан Шалон – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЛе-Ман
logoНанси
logoСтрасбур
logoчемпионат Франции
logoДижон
logoЛимож
logoБурк
logoСен-Кантен
logoСтад Рошеле
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