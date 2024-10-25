Брэндон Миллер пропустит как минимум неделю из-за травмы

Брэндон Миллер отыграл меньше 11 минут в первом матче сезона.

Форварду «Шарлотт » диагностировано растяжение левой ягодичной мышцы. Баскетболист пропустит минимум 1 неделю, после чего пройдет повторное обследование.

Миллер был 3-м в голосовании за лучшего новичка прошлого сезона НБА .