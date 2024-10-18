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Джулиан Стротер из «Денвера» лидирует по количеству очков в предсезонных матчах

Джулиан Стротер набрал 33 очка в игре с «Миннесотой» (132:126).

Этот результат вывел его на первое место по общему количеству очков в предсезонных матчах этого года.

  1. Джулиан Стротер («Денвер») – 94;

  2. Далтон Кнехт («Лейкерс») – 90;

  3. Энтони ДэвисЛейкерс»), Брэндон Миллер («Шарлотт») – 87;

  4. Домантас Сабонис («Сакраменто») – 86;

  5. Джейлен Грин («Хьюстон») – 82.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: StatMuse в сети X
предсезонные матчи
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logoСакраменто
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logoЭнтони Дэвис
logoДомантас Сабонис
logoДжейлен Грин
logoБрэндон Миллер
logoДжулиан Стротер
logoДалтон Кнехт
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