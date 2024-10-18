Джулиан Стротер из «Денвера» лидирует по количеству очков в предсезонных матчах
Джулиан Стротер набрал 33 очка в игре с «Миннесотой» (132:126).
Этот результат вывел его на первое место по общему количеству очков в предсезонных матчах этого года.
Джулиан Стротер («Денвер») – 94;
Далтон Кнехт («Лейкерс») – 90;
Энтони Дэвис («Лейкерс»), Брэндон Миллер («Шарлотт») – 87;
Домантас Сабонис («Сакраменто») – 86;
Джейлен Грин («Хьюстон») – 82.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: StatMuse в сети X
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