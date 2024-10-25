Разносчик разлил пиво из-за столкновения с арбитром на площадке «Вашингтона»
В матче «Уизардс» против «Селтикс» произошла пауза.
Игра была остановлена после столкновения арбитра у боковой линии с разносчиком пива. Несколько бокалов оказались пролитыми на паркет, после чего работникам зала пришлось срочно устранять последствия инцидента.
Матч закончился со счетом 122:102 в пользу гостей из Бостона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тэйлора Сноу
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