Разносчик разлил пиво из-за столкновения с арбитром на площадке «Вашингтона»

В матче «Уизардс» против «Селтикс» произошла пауза.

Игра была остановлена после столкновения арбитра у боковой линии с разносчиком пива. Несколько бокалов оказались пролитыми на паркет, после чего работникам зала пришлось срочно устранять последствия инцидента.

Матч закончился со счетом 122:102 в пользу гостей из Бостона.