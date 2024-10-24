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Ламаркус Олдридж: «Зак Рэндолф надирал мне задницу, но я не пугался. Это помогло мне вырасти»

Ламаркус Олдридж рассказал о старте в НБА.

Центровой попал в лигу в 21 год, став 2-м на драфте-2006. В «Портленде» Олдридж получил место запасного за Заком Рэндольфом, который набирал 23,6 очка и 10,1 подбора в среднем в сезоне-2006/07.

«Используй парня перед тобой, чтобы стать лучше. Всегда рассказываю, как Зи-Бо надирал мне задницу поначалу, но я не отказывался от противостояния. Не пугался. Я принял вызов, и эти поражения помогли мне вырасти.

Когда я не участвовал в матчах, я тренировался. И это оправдало себя. Я показал, что отсутствие игрового времени не заставляло меня жалеть себя. Я продолжал двигаться в правильном направлении, развиваться. Было здорово, потому что все это в итоге окупилось», – заявил Олдридж.

«Большой» отыграл 63 матча в первый год и 22 раза выходил в стартовом составе, получив 22,1 минуты игрового времени в среднем.

К следующему сезону «Портленд» расстался с Заком Рэндольфом и Олдридж провел 76 матчей в стартовой пятерке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Knuckleheads Podcast
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