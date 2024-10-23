Кевин Хертер сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты»

Кевин Хертер примет участие в матче-открытии сезона.

Атакующий защитник «Сакраменто » получил разрешение врачей вернуться в строй после травмы плеча. Хертер сможет принять участие в завтрашнем первом матче сезона против «Миннесоты».

Хертер пропустил концовку сезона-2023/24 из-за операции по восстановлению суставной губы левого плеча.