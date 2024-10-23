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Джонатан Куминга и «Голден Стэйт» никогда не были близки к продлению контракта

Джонатан Куминга и «Уорриорз» не сошлись по условиям продления контракта.

«Ситуация с Кумингой никогда не была близка к подписанию соглашения. В ходе переговоров обе стороны представили числа. Они не были близки. Разрыв так и не был по-настоящему сокращен.

Переговоры завершились задолго до дедлайна. Они знали, что сделки не будет», – рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в подкасте The Hoops Collective.

Кумингу представляет агент Аарон Тернер. Форвард «Уорриорз» в этом сезоне заработает 7,6 млн долларов, а в следующем межсезонье станет ограниченно свободным агентом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
возможные переходы
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Брайан Уиндхорст
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