Джонатан Куминга и «Голден Стэйт» никогда не были близки к продлению контракта
Джонатан Куминга и «Уорриорз» не сошлись по условиям продления контракта.
«Ситуация с Кумингой никогда не была близка к подписанию соглашения. В ходе переговоров обе стороны представили числа. Они не были близки. Разрыв так и не был по-настоящему сокращен.
Переговоры завершились задолго до дедлайна. Они знали, что сделки не будет», – рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в подкасте The Hoops Collective.
Кумингу представляет агент Аарон Тернер. Форвард «Уорриорз» в этом сезоне заработает 7,6 млн долларов, а в следующем межсезонье станет ограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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