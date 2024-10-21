Джонатан Куминга и «Уорриорз» не договорились о новом контракте
Переговоры по контракту Джонатана Куминги будут продолжены следующим летом.
22-летний форвард станет ограниченно свободным агентом. Стороны не смогли согласовать новый контракт форварда.
«Отсутствие подписанного продления не означает, что игрок не останется здесь на долгое время. Мы хотим, чтобы он играл тут», – заявил генменеджер клуба Майк Данливи.
Команда хочет посмотреть на рост баскетболиста в предстоящем сезоне.
По сообщению ряда источников, сторона игрока изначально рассчитывала на максимальное продление.
Куминга набирал 16,1 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи в среднем в матчах прошлого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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