Деррик Уайт: «После 29-й трехи сказал всем, что нам не хватает одного точного броска до рекорда. Виню себя, что не получилось»

Деррик Уайт объяснил, почему «Селтикс» не удалось обновить рекорд НБА.

«Бостон » повторил установленный «Милуоки » рекорд лиги по 3-очковым попаданиям – 29 в матче с «Никс».

«Я поспрашивал, когда у нас было примерно 26 попаданий, а какой рекорд НБА . И кто-то мне сказал. А потом, когда мы повторили, я такой: «О, нам не хватает одного точного броска до рекорда».

Мне не надо было ничего говорить. После этого у нас уже не получалось. И я виню себя за это», — сказал защитник «Селтикс».

29-е попадание состоялось в начале четвертой четверти. После этого случилась серия из 13 промахов с дальней дистанции, включая несколько «сквозняков».