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Деррик Уайт: «После 29-й трехи сказал всем, что нам не хватает одного точного броска до рекорда. Виню себя, что не получилось»

Деррик Уайт объяснил, почему «Селтикс» не удалось обновить рекорд НБА.

«Бостон» повторил установленный «Милуоки» рекорд лиги по 3-очковым попаданиям – 29 в матче с «Никс».

«Я поспрашивал, когда у нас было примерно 26 попаданий, а какой рекорд НБА. И кто-то мне сказал. А потом, когда мы повторили, я такой: «О, нам не хватает одного точного броска до рекорда».

Мне не надо было ничего говорить. После этого у нас уже не получалось. И я виню себя за это», — сказал защитник «Селтикс».

29-е попадание состоялось в начале четвертой четверти. После этого случилась серия из 13 промахов с дальней дистанции, включая несколько «сквозняков».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoБостон
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДеррик Уайт
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