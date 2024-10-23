Деррик Уайт: «После 29-й трехи сказал всем, что нам не хватает одного точного броска до рекорда. Виню себя, что не получилось»
Деррик Уайт объяснил, почему «Селтикс» не удалось обновить рекорд НБА.
«Бостон» повторил установленный «Милуоки» рекорд лиги по 3-очковым попаданиям – 29 в матче с «Никс».
«Я поспрашивал, когда у нас было примерно 26 попаданий, а какой рекорд НБА. И кто-то мне сказал. А потом, когда мы повторили, я такой: «О, нам не хватает одного точного броска до рекорда».
Мне не надо было ничего говорить. После этого у нас уже не получалось. И я виню себя за это», — сказал защитник «Селтикс».
29-е попадание состоялось в начале четвертой четверти. После этого случилась серия из 13 промахов с дальней дистанции, включая несколько «сквозняков».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости