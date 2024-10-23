У «Никс» самая высокая средняя цена наиболее доступных билетов – 186 долларов
Основные моменты:
– У «Никс» самая высокая средняя цена наиболее доступных билетов – 186 долларов. Это на 29% больше, чем у идущей в данном ретинге на 2-м месте команды («Лейкерс», 144 доллара)
– Средняя цена самых дешевых билетов по НБА составляет в среднем 53 доллара
– У «Портленда» самые дешевые билеты на матчи НБА – 16 долларов в среднем. Ни у одной другой команды НБА средняя цена наиболее доступных билетов не установлена на отметке ниже 20 долларов
– Самый дорогой билет сезона – матч «Лейкерс» – «Уорриорз» на Рождество (400 долларов).
«Нью-Йорк» и «Лейкерс» возглавляют рейтинг команд с самой высокой средней ценой билетов. Две эти команды вместе с «Голден Стэйт» – единственные в НБА, у которых средняя цена билета превышает 100 долларов. «Клипперс» и «Селтикс» замыкают пятерку.
Что касается самой высокой цены билета на один матч, то обе такие игры приходятся на Рождество.
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