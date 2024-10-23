Сайт Sportscasting.com собрал и проанализировал данные билетного рынка НБА.

Основные моменты:

– У «Никс» самая высокая средняя цена наиболее доступных билетов – 186 долларов. Это на 29% больше, чем у идущей в данном ретинге на 2-м месте команды («Лейкерс», 144 доллара)

– Средняя цена самых дешевых билетов по НБА составляет в среднем 53 доллара

– У «Портленда » самые дешевые билеты на матчи НБА – 16 долларов в среднем. Ни у одной другой команды НБА средняя цена наиболее доступных билетов не установлена на отметке ниже 20 долларов

– Самый дорогой билет сезона – матч «Лейкерс » – «Уорриорз» на Рождество (400 долларов).

«Нью-Йорк » и «Лейкерс» возглавляют рейтинг команд с самой высокой средней ценой билетов. Две эти команды вместе с «Голден Стэйт » – единственные в НБА, у которых средняя цена билета превышает 100 долларов. «Клипперс» и «Селтикс» замыкают пятерку.

Что касается самой высокой цены билета на один матч, то обе такие игры приходятся на Рождество.