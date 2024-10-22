Евролига отклонила протест «Панатинаикоса» на судейское решение в матче с «Парижем»

Евролига отклонила протест «Панатинаикоса».

Евролига объявила об отклонении протеста, поданного греческим «Панатинаикосом » относительно недавнего матча против «Парижа ».

«Панатинаикос» начал свою первую двухматчевую неделю в Евролиге с поражения от «Парижа» со счетом 80:84, что стало первой победой французской команды в лиге. Протест был подан из-за спорного неспортивного фола, зафиксированного после остановки игры.

Инцидент произошел за 3:42 до конца четвертой четверти, когда «Панатинаикос» проигрывал со счетом 68:75. После неудачной атаки «Пао» главному тренеру команды Эргину Атаману был выписан технический фол, в результате чего игра была остановлена.

Несмотря на свисток, игрок «Парижа» Леопольд Кавальер продолжил движение к кольцу, а защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн был наказан неспортивным фолом после контакта с оппонентом в трехсекундной зоне.

В результате «Париж» получил право на три штрафных броска вместо одного, что позволило французам увеличить преимущество до 78:68.