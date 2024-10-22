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Лука Дончич: «Уже не сильно болит. Я в порядке»

Лука Дончич рассказал о восстановлении после травмы.

«Уже не сильно болит. Сейчас все хорошо, все идеально. Я в порядке», – сказал разыгрывающий «Далласа».

Дончич восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Словенец планирует сыграть в первом матче сезона против «Сан-Антонио» в четверг.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джои Мистретты в соцсети X
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