Лука Дончич: «Уже не сильно болит. Я в порядке»

Лука Дончич рассказал о восстановлении после травмы.

«Уже не сильно болит. Сейчас все хорошо, все идеально. Я в порядке», – сказал разыгрывающий «Далласа ».

Дончич восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Словенец планирует сыграть в первом матче сезона против «Сан-Антонио» в четверг.