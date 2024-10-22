Лука Дончич: «Уже не сильно болит. Я в порядке»
Лука Дончич рассказал о восстановлении после травмы.
«Уже не сильно болит. Сейчас все хорошо, все идеально. Я в порядке», – сказал разыгрывающий «Далласа».
Дончич восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Словенец планирует сыграть в первом матче сезона против «Сан-Антонио» в четверг.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости