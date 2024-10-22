Алекс Адетокумбо перешел из «Подгорицы» в ПАОК

Алекс Адетокумбо решил продолжить карьеру в Греции.

Алекс Адетокумбо (22 года, 201 см), младший брат звезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо, покинул черногорскую «Подгорицу» и заключил соглашение с греческим ПАОКом .

Форвард начал сезон-2024/25 в «Подгорице», которая выступает в чемпионате Черногории, а также во втором дивизионе Адриатической лиги.

В прошлом сезоне Алекс играл за литовский «Мажейкяй», набирая в среднем 8,0 очка и 2,3 подбора за матч.