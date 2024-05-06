Алекс Адетокумбо дисквалифицирован на неделю в чемпионате Литвы

Теги чемпионат Литвы Алекс Адетокумбо Баскетбол

Алекс Адетокумбо проведет неделю в индивидуальных тренировках.

22-летний форвард клуба «Мажейкяй» будет практиковаться отдельно от команды. Генеральный директор клуба никак не комментирует эту ситуацию.

Адетокумбо перешел в литовский клуб после ухода из G-лиги. Форвард набирал 8,6 очка и 2,5 подбора в матчах за команду, но провел только 3 минуты на площадке в последней игре в чемпионате.

«Мажейкяй» претендует на седьмую или восьмую строчку турнирной таблицы за один тур до завершения регулярного сезона.

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