Алекс Адетокумбо дисквалифицирован на неделю в чемпионате Литвы

Алекс Адетокумбо проведет неделю в индивидуальных тренировках.

22-летний форвард клуба «Мажейкяй» будет практиковаться отдельно от команды. Генеральный директор клуба никак не комментирует эту ситуацию.

перешел в литовский клуб после ухода из G-лиги. Форвард набирал 8,6 очка и 2,5 подбора в матчах за команду, но провел только 3 минуты на площадке в последней игре в чемпионате.

«Мажейкяй» претендует на седьмую или восьмую строчку турнирной таблицы за один тур до завершения регулярного сезона.