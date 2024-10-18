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Стэн Ван Ганди: «От «Лейкерс» слишком многого ждут. Леброну Джеймсу 40 лет»

Стэн Ван Ганди прокомментировал будущее Джей Джей Редика.

«Не могу рассматривать состав «Лейкерс» как один из лучших в Западной конференции. Леброну Джеймсу 40 лет, от команды слишком многого ждут.

Джей Джей Редику придется в первую очередь столкнуться именно с этими ожиданиями в процессе тренерской работы. У Дарвина Хэма было два года, он добрался до финала Запада, но его выставили из команды.

Если организация нацелена на долгосрочную работу, то не сомневаюсь, что Джей Джей добьется успеха. Но это не значит, что они смогут добиться 60 побед в этом году. Все будет зависеть от игроков в этом плане», – заявил известный тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Sporting News
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoСтэн Ван Ганди
logoДарвин Хэм
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