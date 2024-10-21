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  • Марк Дэйгнолт: «Мы будем исследовать варианты. Это наш подход к началу и всему протяжению сезона в любом случае»
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Марк Дэйгнолт: «Мы будем исследовать варианты. Это наш подход к началу и всему протяжению сезона в любом случае»

Марк Дэйгнолт прокомментировал подход к травмам игроков.

Новобранец команды центровой Айзейя Хартенштайн сломал руку, Джейлин Уильямс растянул мышцы бедра, Кенрик Уильямс восстанавливается после операции на колене, а Джейлен Уильямс подвернул голеностоп в финальном предсезонном матче.

«У нас построена система, которую можно повернуть в сторону доступных игроков. Одной из причин являются травмы и необходимость рассчитывать на разные компоненты ростера. Надеюсь, что система все равно позволит всем игрокам развиваться индивидуально и процветать.

Мы будем исследовать варианты. Но не из-за отсутствия Хартенштайна. Это наш подход к началу и всему протяжению сезона в любом случае. Мы будем продолжать заниматься этим так же, как и в прошлом», – заключил главный тренер «Оклахомы».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
травмы
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoАйзейя Хартенштайн
logoКенрик Уильямс
logoМарк Дэйгнолт
logoДжейлен Уильямс
logoДжейлин Уильямс
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