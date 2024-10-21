«Виртус» может расстаться с Анте Жижичем, чтобы освободить бюджет для другого подписания
«Виртус» может расстаться с Анте Жижичем.
Итальянский клуб намерен усилить состав, но руководство не собирается увеличивать расходы. Переход центрового (27 лет, 211 см) поможет освободить бюджет для другого подписания.
Также «Виртус» готов расстаться с форвардом Андрейсом Гражулисом (31 год, 202 см), но этот вариант менее реалистичен, так как латыш восстанавливается от травмы колена.
В Серии А Жижич набирает 9,3 очка и 8,3 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости