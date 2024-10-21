«Виртус» может расстаться с Анте Жижичем, чтобы освободить бюджет для другого подписания

«Виртус» может расстаться с Анте Жижичем.

Итальянский клуб намерен усилить состав, но руководство не собирается увеличивать расходы. Переход центрового (27 лет, 211 см) поможет освободить бюджет для другого подписания.

Также «Виртус » готов расстаться с форвардом Андрейсом Гражулисом (31 год, 202 см), но этот вариант менее реалистичен, так как латыш восстанавливается от травмы колена.

В Серии А Жижич набирает 9,3 очка и 8,3 подбора в среднем за игру.