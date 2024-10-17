Уилли Грин: «Ив Мисси невероятен, особенно с игроками основы»

Уилли Грин оценил новичка «Нового Орлеана».

20-летний камерунский центровой провел 3 предсезонных матча, набирая 5,3 очка, 3 подбора, 1 перехват и 2 блок-шота за 16,8 минуты в среднем.

Мисси был выбран 21-м на драфте-2024 НБА. Главный тренер прокомментировал выступление новичка после поражения от «Хьюстона» с разницей в 20 очков (98:118).

«Мисси выделялся в позитивном ключе. Он был невероятен, особенно когда мы ставили его вместе с игроками основы. Он открывает пространство своей угрозой в краске, целью для навесов. Он здорово осваивает концепцию нашего баскетбола. Очень много положительных сторон.

Он быстрый и мощный при постановке заслонов. Его проходы к кольцу всегда нужно учитывать защите соперника, учитывая его способность завершать после навесов. Мисси дал парням возможность для нескольких открытых бросков за счет своего движения к кольцу и розыгрыша мяча.

Нам нужно работать над борьбой в краске. Броски придут. Но нам нужно лучше защищать свою краску. 60 очков соперника – это слишком много. Сосредоточимся на высокоинтенсивных тренировках и конкретных деталях», – заключил Грин.