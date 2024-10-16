НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Миннесота» сыграет с «Чикаго» и другие встречи
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА пройдут пять встреч.
«Филадельфия» примет на своей площадке «Бруклин», «Миннесота» сыграет с «Чикаго».
Предсезонные матчи
Портленд – Ульм (Германия)
17 октября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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