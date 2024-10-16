НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Миннесота» сыграет с «Чикаго» и другие встречи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА пройдут пять встреч.

«Филадельфия» примет на своей площадке «Бруклин», «Миннесота» сыграет с «Чикаго». НБА Предсезонные матчи Портленд – Ульм (Германия) 17 октября . 5.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.