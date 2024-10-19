Чемпионат Италии. «Наполи» встретится с «Кремоной», «Варезе» сыграет с «Трапани»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.
«Наполи» встретится с «Кремоной», «Варезе» сыграет с «Трапани».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 3-0, Триест – 3-0, Тренто – 3-0, Милан – 2-1, Брешия – 2-1, Дертона – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Трапани Шарк – 2-1, Пистоя – 2-1, Скафати – 1-2, Тревизо – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Ваноли Кремона – 0-3, Варезе – 0-3, Венеция – 0-3, Наполи – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости