Чемпионат Италии. «Наполи» встретится с «Кремоной», «Варезе» сыграет с «Трапани»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Наполи » встретится с «Кремоной», «Варезе » сыграет с «Трапани». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 3-0, Триест – 3-0, Тренто – 3-0, Милан – 2-1, Брешия – 2-1, Дертона – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Трапани Шарк – 2-1, Пистоя – 2-1, Скафати – 1-2, Тревизо – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Ваноли Кремона – 0-3, Варезе – 0-3, Венеция – 0-3, Наполи – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.