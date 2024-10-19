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Чемпионат Италии. «Наполи» встретится с «Кремоной», «Варезе» сыграет с «Трапани»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Наполи» встретится с «Кремоной», «Варезе» сыграет с «Трапани».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 3-0, Триест – 3-0, Тренто – 3-0, Милан – 2-1, Брешия – 2-1, Дертона – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Трапани Шарк – 2-1, Пистоя – 2-1, Скафати – 1-2, Тревизо – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Ваноли Кремона – 0-3, Варезе – 0-3, Венеция – 0-3, Наполи – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoчемпионат Италии
logoВарезе
logoНаполи
logoВаноли Кремона
logoТрапани Шарк
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