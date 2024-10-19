Тайриз Макси получил ушиб пальца в последнем предсезонном матче. Ожидается, что он будет готов к старту сезона
Тайриз Макси травмировал палец руки в последнем предсезонном матче.
Разыгрывающий «Филадельфии» вынужден был покинуть площадку в дебюте встречи с «Орландо» (99:114) из-за ушиба большого пальца правой руки.
Отмечается, что решение заменить звезду команды было «мерой предосторожности».
Макси записал на свой счет одну результативную передачу за пять минут на площадке.
«76-е» открывают регулярный чемпионат в среду матчем с «Бакс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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