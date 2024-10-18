Джаред Маккейн избежал сотрясения мозга в результате неудачного падения
Джаред Маккейн избежал серьезной травмы.
Как сообщает ESPN, обследование не выявило у новичка «Сиксерс» сотрясения мозга.
Новичок «Филадельфии» получил только ушиб легкого в результате неудачного падения во время предсезонного матча против «Бруклина».
20-летний форвард пропустит последний предсезонный матч против «Орландо» в пятницу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости