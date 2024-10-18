Джаред Маккейн избежал сотрясения мозга в результате неудачного падения

Джаред Маккейн избежал серьезной травмы.

Как сообщает ESPN, обследование не выявило у новичка «Сиксерс» сотрясения мозга.

Новичок «Филадельфии» получил только ушиб легкого в результате неудачного падения во время предсезонного матча против «Бруклина».

20-летний форвард пропустит последний предсезонный матч против «Орландо» в пятницу.