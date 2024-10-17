Джаред Маккейн выписан из больницы и, вероятно, избежал серьезной травмы
В «Сиксерс» надеются, что Джаред Маккейн избежал серьезной травмы.
Новичок «Филадельфии» получил ушиб легкого в результате вчерашнего падения во время предсезонного матча против «Бруклина», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
20-летний форвард был выписан из больницы и сейчас отдыхает дома. Сегодня его снова обследуют на сотрясение мозга, но есть оптимизм, что новичок избежал серьезной травмы, отмечает Хэйнс.
Маккейн неудачно упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим кольцом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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