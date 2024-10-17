0

Джаред Маккейн выписан из больницы и, вероятно, избежал серьезной травмы

В «Сиксерс» надеются, что Джаред Маккейн избежал серьезной травмы.

Новичок «Филадельфии» получил ушиб легкого в результате вчерашнего падения во время предсезонного матча против «Бруклина», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

20-летний форвард был выписан из больницы и сейчас отдыхает дома. Сегодня его снова обследуют на сотрясение мозга, но есть оптимизм, что новичок избежал серьезной травмы, отмечает Хэйнс.

Маккейн неудачно упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим кольцом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
травмы
logoФиладельфия
logoНБА
logoДжаред Маккейн
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ник Нерс о Кей Джей Мартине: «Он был хорош, поэкспериментирую с ним в стартовом составе»
1сегодня, 11:35
Келли Убре о падении Джареда Маккейна: «Он в порядке. Но было страшно»
сегодня, 07:54
«Бостон» – явный фаворит нового сезона НБА. «Оклахома» и «Никс» – в топ-3 у букмекеров
8сегодня, 07:52
Бен Симмонс пропустил предсезонный гостевой матч против «Филадельфии»
8сегодня, 07:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Валенсия» принимает «Венецию»
8 минут назадLive
«Я согласен на сделку, но это будет стоить мне Джерри Уэста». Джерри Басс едва не обменял Джеймса Уорти в «Даллас» на футболиста
11 минут назад
Высока вероятность, что Кевин Дюрэнт подождет с продлением контракта до межсезонья 2025 года
159 минут назад
Гилберт Аренас: «Династии строятся на плохих контрактах»
1сегодня, 15:43
Патрик Беверли: «После победы в Иерусалиме пришлось сдать 11 тестов на допинг»
сегодня, 15:30
«Он был удивлен обменом». Крис Маллин считает, что между Донте Дивинченцо и «Никс» есть неприязнь
1сегодня, 15:14
Тайлер Хирро о Терри Розире: «Мы оба считаем, что мы одна из лучших задних линий в лиге»
сегодня, 14:40
ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Никола Йокич – 1-й, Лука Дончич – 2-й, Леброн Джеймс – на 7-м месте
22сегодня, 14:28
Айзейя Хартенштайн пропустит как минимум один месяц из-за перелома руки
4сегодня, 14:08
Светислав Пешич останется главным тренером сборной Сербии до Евробаскета-2025
сегодня, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
Эксперт Андрая Картер: «Если «Нью-Йорк» выиграет чемпионат в этом году, бросок Сабрины Ионеску станет лучшим броском в истории клуба»
28 минут назад
«Чикаго» отчислил Онуралпа Битима и Кеннета Лофтона
1сегодня, 15:50
«Лейкерс» все еще могут выменять Зака Лавина
3сегодня, 14:48
Ронни Тюрьяф о примерах для подражания: «Не понимаю, почему мы говорим только о спортсменах. Должно быть больше врачей, учителей, родителей»
2сегодня, 13:51
Ливио Жан-Шарль: «Время покажет, кто вбудет самым принципиальным оппонентом для ЦСКА»
сегодня, 13:27
«Сан-Антонио» отчислил Джейлена Макдэниэлса
сегодня, 13:10
Кендрик Перкинс и Тим Леглер продлят контракты с ESPN
сегодня, 12:28
Ник Нерс о Кей Джей Мартине: «Он был хорош, поэкспериментирую с ним в стартовом составе»
1сегодня, 11:35
Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк: «Нам каждый раз удавалось вернуться. Именно это я бы на сегодня назвал главной чертой нашей команды»
сегодня, 11:15
«Разыскивается КЭТ». Маскот «Чикаго» подколол «Миннесоту» перед матчем
сегодня, 10:32Видео