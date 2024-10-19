Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Бешикташ», «Тюрк Телеком» примет «Яловаспор»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Меркезефенди» сыграет с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» примет «Яловаспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Тофаш – 2-0, Мерсин – 2-0, Петким Спор – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Каршияка – 1-1, Бешикташ – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Дарушафака – 1-1, Маниса – 0-2, Галатасарай – 0-2, Яловаспор – 0-2, Меркезефенди – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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