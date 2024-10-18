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Девин Букер о Далтоне Кнехте: «Невероятно. Ничего не знал о нем, но теперь буду следить»

Девин Букер прокомментировал выступление Далтона Кнехта.

На счету 17-го номера драфта-2024 35 очков, 7 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота при 10 из 18 с игры. Новичок «Лейкерс» помог своей команде обыграть «Финикс» в овертайме (128:122).

«Невероятно. Он предельно точен в бросках. Это открывает для него разнообразные возможности на площадке. Если он продолжит так попадать, людям придется сдваиваться на нем, это даст команде простые броски и легкие проходы.

Почти ничего не знал о нем до этого, но теперь буду следить», – заявил Букер на послематчевой пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Послематчевая пресс-конференция Девина Букера, соцсети репортера Тревора Бута
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