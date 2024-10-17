Рик Карлайл смог уладить конфликт с бывшим агентом в досудебном порядке

Агент Джаринн Акана подала иск против Рика Карлайла в декабре 2023 года.

Акана утверждала, что главный тренер «Индианы» не заплатил ей комиссионные в размере 400000 долларов за контракт с «Далласом». Агент завершила подготовку соглашения после смерти в автомобильной аварии долгосрочного партнера Карлайла Дэна Фегана. Карлайл осуществил первый перевод в размере 200000 долларов и отказался платить в дальнейшем.

Стороны безуспешно обсуждали ситуацию этим летом, но смогли прийти к удовлетворительному решению в последние дни, избежав назначенного на апрель следующего года судебного заседания. Подробности досудебного соглашения не разглашаются.

Карлайл покинул «Даллас» в 2021 году и проводит четвертый сезон в «Индиане».