0

Рик Карлайл смог уладить конфликт с бывшим агентом в досудебном порядке

Агент Джаринн Акана подала иск против Рика Карлайла в декабре 2023 года.

Акана утверждала, что главный тренер «Индианы» не заплатил ей комиссионные в размере 400000 долларов за контракт с «Далласом». Агент завершила подготовку соглашения после смерти в автомобильной аварии долгосрочного партнера Карлайла Дэна Фегана. Карлайл осуществил первый перевод в размере 200000 долларов и отказался платить в дальнейшем.

Стороны безуспешно обсуждали ситуацию этим летом, но смогли прийти к удовлетворительному решению в последние дни, избежав назначенного на апрель следующего года судебного заседания. Подробности досудебного соглашения не разглашаются.

Карлайл покинул «Даллас» в 2021 году и проводит четвертый сезон в «Индиане».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
происшествия
logoИндиана
logoРик Карлайл
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рик Карлайл: «История покажет, что Зака Иди выбрали на драфте под низким номером»
2вчера, 13:51
Патрик Беверли не будет привлечен к уголовной ответственности из-за инцидента с болельщиком «Индианы»
11 августа, 21:40
На 14 команд НБА подали в суд за использование музыки, защищенной авторским правом
420 июля, 17:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бен Симмонс пропустил предсезонный гостевой матч против «Филадельфии»
118 минут назад
Еврокубок. «Валенсия» примет «Венецию»
29 минут назад
Евролига. «Маккаби» сыграет с «Партизаном», «Реал» примет «Панатинаикос» и другие матчи
44 минуты назад
Яннис Адетокумбо: «Если не справляешься – идешь на выход»
9сегодня, 06:33
Судья по делу об убийстве отца Майкла Джордана просит отпустить Дэниэла Грина, отбывающего пожизненный срок за это преступление
1сегодня, 05:54
Эрик Споэльстра: «Джимми Батлер – сверхуникальный баскетболист»
4сегодня, 05:28
Дальний трехочковый Сабрины Ионеску принес победу «Нью-Йорку» в 3-м матче финальной серии женской НБА
5сегодня, 05:08Видео
Джулиус Рэндл провел дебютный матч за «Миннесоту»
1сегодня, 04:56Видео
Лонзо Болл набрал 10 очков за 15 минут в первом матче после травмы
7сегодня, 04:45Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» крупно обыграла «Бруклин», «Миннесота» уступила «Чикаго» и другие результаты
4сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
Наз Рид пропустил матч с «Чикаго» из-за импинджмент-синдрома плечевого сустава
сегодня, 06:10
Ростислав Вергун: «Не будем отказываться от быстрой и энергозатратной манеры игры – это наша ДНК»
1вчера, 20:18
Андрей Ведищев: «Уже не в первый раз начинаем матч недостаточно сконцентрированно»
1вчера, 20:14
Яннис Адетокумбо: «Если не выиграем чемпионат, меня могут обменять»
9вчера, 19:37
Юсуф Нуркич дебютирует в предсезонке в матче против «Лейкерс»
вчера, 19:20
Скотти Уилбекин перенес операцию по поводу разрыва связки
вчера, 16:33Фото
Евгений Пашутин: «Енисей» навязал нам физическую борьбу»
вчера, 15:49
Йовица Арсич после победы над «Пармой»: «Сегодня играли лучше с точки зрения командного баскетбола»
вчера, 15:44
«Сан-Антонио» отчислил Айзейю Миллера
вчера, 15:14
«У «Кэвс» есть броски, рост и защита». Джон Холлинджер считает, что «Кливленд» займет 2-е место на Востоке
вчера, 14:14