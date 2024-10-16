Рик Карлайл: «История покажет, что Зака Иди выбрали на драфте под низким номером»
Рик Карлайл похвалил новичка «Мемфиса» Зака Иди.
«История, скорее всего, покажет, что Зака Иди выбрали на драфте под низким номером. Он оставит след. Его выбрал клуб, который верит в больших игроков, и они верят в то, чего он достиг. Двукратный лучший игрок NCAA — это большое достижение. Это редкость в современном мире студенческого баскетбола.
Я испытываю огромное уважение к тому, чего он достиг в университете Пердью, и большое уважение к тому, что он сделал сегодня вечером, потому что он вложил в игру волю и физическую силу, с которыми мы просто не смогли сравниться», – сказал главный тренер «Индианы».
Новичок «Мемфиса» записал на свой счет 23 очка и 9 подборов в предсезонном матче с «Индианой» (120:116).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Indianapolis Star
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