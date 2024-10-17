0

Наз Рид пропустил матч с «Чикаго» из-за импинджмент-синдрома плечевого сустава

У Наза Рида небольшие проблемы с плечом.

Центровой «Миннесоты» пропустил матч против «Чикаго» из-за импинджмент-синдрома плечевого сустава. По информации источников, команда решила перестраховаться и не ожидает долгосрочных проблем со здоровьем баскетболиста.

«Тимбервулвз» проиграли «Буллз» со счетом 123:125.

Рид стал «лучшим шестым» игроком прошлого сезона. Необходимость его сохранения в составе была одной из важных причин обмена Карла-Энтони Таунса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Криса Хайна
травмы
logoЧикаго
logoМиннесота
logoНБА
logoКарл-Энтони Таунс
logoНаз Рид
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лонзо Болл набрал 10 очков за 15 минут в первом матче после травмы
7сегодня, 04:45Видео
Лонзо Болл: «Буллс» могли отодвинуть меня в сторону и пойти дальше. Вместо этого они были со мной»
вчера, 19:51
Джулиус Рэндл дебютирует за «Миннесоту» в предсезонном матче с «Чикаго»
14 октября, 20:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бен Симмонс пропустил предсезонный гостевой матч против «Филадельфии»
16 минут назад
Еврокубок. «Валенсия» примет «Венецию»
27 минут назад
Евролига. «Маккаби» сыграет с «Партизаном», «Реал» примет «Панатинаикос» и другие матчи
42 минуты назад
Яннис Адетокумбо: «Если не справляешься – идешь на выход»
8сегодня, 06:33
Судья по делу об убийстве отца Майкла Джордана просит отпустить Дэниэла Грина, отбывающего пожизненный срок за это преступление
сегодня, 05:54
Эрик Споэльстра: «Джимми Батлер – сверхуникальный баскетболист»
4сегодня, 05:28
Дальний трехочковый Сабрины Ионеску принес победу «Нью-Йорку» в 3-м матче финальной серии женской НБА
5сегодня, 05:08Видео
Джулиус Рэндл провел дебютный матч за «Миннесоту»
1сегодня, 04:56Видео
Лонзо Болл набрал 10 очков за 15 минут в первом матче после травмы
7сегодня, 04:45Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» крупно обыграла «Бруклин», «Миннесота» уступила «Чикаго» и другие результаты
4сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
Рик Карлайл смог уладить конфликт с бывшим агентом в досудебном порядке
57 минут назад
Ростислав Вергун: «Не будем отказываться от быстрой и энергозатратной манеры игры – это наша ДНК»
1вчера, 20:18
Андрей Ведищев: «Уже не в первый раз начинаем матч недостаточно сконцентрированно»
1вчера, 20:14
Яннис Адетокумбо: «Если не выиграем чемпионат, меня могут обменять»
9вчера, 19:37
Юсуф Нуркич дебютирует в предсезонке в матче против «Лейкерс»
вчера, 19:20
Скотти Уилбекин перенес операцию по поводу разрыва связки
вчера, 16:33Фото
Евгений Пашутин: «Енисей» навязал нам физическую борьбу»
вчера, 15:49
Йовица Арсич после победы над «Пармой»: «Сегодня играли лучше с точки зрения командного баскетбола»
вчера, 15:44
«Сан-Антонио» отчислил Айзейю Миллера
вчера, 15:14
«У «Кэвс» есть броски, рост и защита». Джон Холлинджер считает, что «Кливленд» займет 2-е место на Востоке
вчера, 14:14