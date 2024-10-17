Наз Рид пропустил матч с «Чикаго» из-за импинджмент-синдрома плечевого сустава

У Наза Рида небольшие проблемы с плечом.

Центровой «Миннесоты» пропустил матч против «Чикаго » из-за импинджмент-синдрома плечевого сустава. По информации источников, команда решила перестраховаться и не ожидает долгосрочных проблем со здоровьем баскетболиста.

«Тимбервулвз» проиграли «Буллз» со счетом 123:125.

Рид стал «лучшим шестым» игроком прошлого сезона. Необходимость его сохранения в составе была одной из важных причин обмена Карла-Энтони Таунса.