Наз Рид пропустил матч с «Чикаго» из-за импинджмент-синдрома плечевого сустава
У Наза Рида небольшие проблемы с плечом.
Центровой «Миннесоты» пропустил матч против «Чикаго» из-за импинджмент-синдрома плечевого сустава. По информации источников, команда решила перестраховаться и не ожидает долгосрочных проблем со здоровьем баскетболиста.
«Тимбервулвз» проиграли «Буллз» со счетом 123:125.
Рид стал «лучшим шестым» игроком прошлого сезона. Необходимость его сохранения в составе была одной из важных причин обмена Карла-Энтони Таунса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Криса Хайна
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