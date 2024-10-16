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Евролига. «Барселона» встретится с «Монако»

Сегодня состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Испанская «Барселона» дома встретится с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 3-0, Монако – 2-0, Панатинаикос Греция – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-1, Баскония Испания – 2-1, Фенербахче Турция – 2-1, Барселона Испания – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Париж Франция – 1-2, Партизан Сербия – 1-2, Реал Испания – 1-2, Виллербан Франция – 1-2, Бавария Германия – 1-2,  Альба Германия – 1-2, Милан Италия – 1-2, Виртус Италия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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