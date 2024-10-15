Майкл Мэлоун: «Лига стала такой мягкой, все боятся набирать кондиции и бегать»

Майкл Мэлоун заявил, что «Наггетс» пока далеки от оптимальной формы.

По словам главного тренера клуба из Колорадо, его игрокам пришлось тяжело во время предсезонного матча с «Финиксом».

«Парни сейчас не в лучшей форме, мы обсуждали это с нашим тренерском штабом. Похоже, что некоторые ребята в последней игре просто выдохлись, устали. Нам надо поработать над этим.

Я пытался немного нагрузить парней из стартовой пятерки в третьей четверти, оставил их на площадке подольше. Возможно, для некоторых из них это оказалось немного сложновато.

Лига стала такой мягкой, все боятся набирать кондиции и бегать. Но мы должны это делать», – заявил главный тренер «Денвера»