Майкл Мэлоун: «Лига стала такой мягкой, все боятся набирать кондиции и бегать»
Майкл Мэлоун заявил, что «Наггетс» пока далеки от оптимальной формы.
По словам главного тренера клуба из Колорадо, его игрокам пришлось тяжело во время предсезонного матча с «Финиксом».
«Парни сейчас не в лучшей форме, мы обсуждали это с нашим тренерском штабом. Похоже, что некоторые ребята в последней игре просто выдохлись, устали. Нам надо поработать над этим.
Я пытался немного нагрузить парней из стартовой пятерки в третьей четверти, оставил их на площадке подольше. Возможно, для некоторых из них это оказалось немного сложновато.
Лига стала такой мягкой, все боятся набирать кондиции и бегать. Но мы должны это делать», – заявил главный тренер «Денвера»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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