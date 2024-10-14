Джамал Мюррэй испытывал проблемы с коленом перед игрой с «Финиксом»

Джамал Мюррэй пропустил вторую половину игры с «Санз».

По словам главного тренера Майкла Мэлоуна, разыгрывающий испытывал странные ощущения в колене перед матчем. Тренеры решили, что ощущения пройдут в процессе игры, но решили не выпускать защитника на вторую половину встречи. На следующий день Мюррэй был замечен с коленом, обернутым в пакеты со льдом.

Разыгрывающий провел 18,5 минуты в проигранном матче с «Финиксом» (114:118). На его счету – 2 очка, 3 подбора и 3 передачи. Мюррэй реализовал 1 из 3 двухочковых и 0 из 3 трехочковых бросков.