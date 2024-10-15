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Брэндин Подземски сломал нос и будет играть в маске

Брэндин Подземски натолкнулся на локоть Трэйса Джексон-Дэвиса.

Защитник «Голден Стэйт» сломал нос и будет играть в маске. Баскетболист не намерен пропускать начало сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
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