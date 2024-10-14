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Билли Донован: «Беспокоюсь о том, чтобы результаты не заставили Матаса Бузелиса потерять уверенность в себе и активность»

Игроки и персонал «Чикаго» очень высоко оценивают Матаса Бузелиса.

20-летний форвард был выбран 11-м на драфте-2024 НБА. После первой тренировки главный тренер команды Билли Донован заявил, что баскетболист «без сомнения» получит игровое время в первом сезоне.

«В разговоре после драфта он спросил, будет ли играть в G-лиге, и сказал, что не видит в этом проблемы и готов делать то, что лучше для организации. С первого дня он старается стать лучше.

Он будет очень хорошим игроком. Предельно уверен в этом, хоть и стараюсь обычно не опережать события. Иногда мы торопимся навешивать ярлыки, но все очень высоко его оценивают.

Он старается быть агрессивным. Играет бесстрашно. Но впереди его ждут взлеты и падения. Беспокоюсь о том, чтобы его бесстрашие и нацеленность на результат не заставили его потерять уверенность в себе и активность.

У каждого баскетболиста своя траектория развития. Просто хочу увидеть, как он растет и сохраняет свое отношение. Пока с этим все в порядке», – заключил Донован.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoЧикаго
logoНБА
logoБилли Донован
logoМатас Бузелис
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