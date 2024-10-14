«Жальгирис» проявляет интерес к Крузу Пинкинсу
Круз Пинкинс попал в сферу интересов «Жальгириса».
Тяжелый форвард (31 год, 201 см) проводит третий сезон в составе «Скафати». В трех встречах Серии А он набирает 21,3 очка и 5,7 подбора в среднем за игру.
Отмечается, что итальянский клуб не заинтересован в расставании с одним из ведущих игроков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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