Фред Ванвлит: «Пришел в «Хьюстон» не в аренду, а чтобы найти здесь свой дом»

Фред Ванвлит обрисовал свои планы.

Защитник проведет второй гарантированный год по текущему контракту. На третий сезон распространяется опция команды.

«Я пришел сюда не в аренду. Не для того, чтобы снова выйти на рынок свободных агентов. Искал свой дом на долгий срок. Пока что мне все здесь нравилось.

У меня установилось взаимопонимание с руководством и тренерами в плане будущего команды. Бизнес всегда сам решает свои задачи. Я не забочусь об этой стороне вопроса. Но мы с семьей, наверное, останемся в Техасе. Пришел, чтобы найти дом, и, кажется, у меня это получилось.

У меня отличные отношения со всеми парнями в команде. Нас больше чем суперзвезд. Тех, кто пытается понять свое место в лиге. Хорошо понимаю этих ребят. Рассказываю им о своем пути в качестве ролевого игрока. Просто бросал из угла без помощи и внимания тренеров и пытался самостоятельно подбирать. Это всегда остается в моей памяти», – заключил разыгрывающий.

Ванвлит подписал с «Хьюстоном » контракт на 3 сезона и 128,5 миллиона долларов летом 2023 года.