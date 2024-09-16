Фред Ванвлит о Алперене Шенгюне: «Он делает вещи, на которые способны немногие»
Фред Ванвлит оценил уровень мастерства Алперена Шенгюна.
«Алперен очень хорош, очень талантлив. Он делает вещи, на которые способны немногие.
Хотя иногда решение бывает простым. Баскетбол – простая игра», – заявил игрок «Рокетс» о турецком одноклубнике.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TalkBasket
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