Джимми Батлер: «У меня более чем достаточно денег. Я здесь только для того, чтобы побеждать»
Джимми Батлер заявил, что деньги больше не являются для него мотивацией.
«Если быть предельно честным, то, что бы я ни делал сейчас, мне больше не заплатят.
Хотя мне плевать на деньги. Символическая сборная НБА и остальные награды не будут иметь значения. Сейчас я нахожусь на том этапе, когда у меня более чем достаточно денег. Я здесь только для того, чтобы побеждать», – заявил форвард «Майами».
По окончании сезона-2024/25 Батлер может стать свободным агентом и будет претендовать на максимальный контракт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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