Джимми Батлер: «У меня более чем достаточно денег. Я здесь только для того, чтобы побеждать»

Джимми Батлер заявил, что деньги больше не являются для него мотивацией.

«Если быть предельно честным, то, что бы я ни делал сейчас, мне больше не заплатят.

Хотя мне плевать на деньги. Символическая сборная НБА и остальные награды не будут иметь значения. Сейчас я нахожусь на том этапе, когда у меня более чем достаточно денег. Я здесь только для того, чтобы побеждать», – заявил форвард «Майами ».

По окончании сезона-2024/25 Батлер может стать свободным агентом и будет претендовать на максимальный контракт.