Сэм Кэсселл о желании стать главным тренером: «Просто нужно найти генерального менеджера, который поверит в меня»

Сэм Кэсселл рассказал о своем стремлении стать главным тренером НБА.

«Мне просто нужно найти генерального менеджера или президента команды, который поверит в меня, поверит, что я справлюсь.

Я знаю, что справлюсь. Я просто учусь, работаю над собой каждый год как тренер, стараюсь стать лучше. Дело не в фундаментальных знаниях, я думаю, дело в каких-то других мелочах.

Но я не сдамся. Я не сдамся, пока не получу должность главного тренера. Таким я был всю жизнь. Мне все еще нравится тренировать. В ноябре мне исполнится 55, и я все еще получаю удовольствие от общения с молодыми ребятами», – сказал ассистент главного тренера «Бостона » в шоу Марка Джексона.