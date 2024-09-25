Билли Бэрон подпишет контракт с «Шанхаем»

Билли Бэрон продолжит карьеру в Китае.

Бывший атакующий защитник «Зенита» собирается подписать контракт с китайским клубом «Шанхай », сообщает BasketNews.

Бэрон (33 года, 188 см) полностью восстановился после травмы локтя, из-за которой сыграл всего три матча в Евролиге за «Милан » в прошлом сезоне.

В последних пяти сезонах за «Црвену Звезду», «Зенит» и «Милан» Бэрон набирал 10,5 очка (40,2% из-за дуги), 2,0 подбора и 2,0 передачи за 22 минуты в среднем за матч.