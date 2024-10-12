Чемпионат Италии. «Венеция» – «Виртус», «Реджо-Эмилия» встретится с «Тревизо»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут три матча.

«Венеция» примет «Виртус», «Реджо-Эмилия» дома встретится с «Тревизо». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 2-0, Брешия – 2-0, Дертона – 2-0, Виртус – 2-0, Триест – 2-0, Милан – 1-1, Трапани Шарк – 1-1, Скафати – 1-1, Пистоя – 1-1, Реджо-Эмилия – 1-1, Тревизо – 1-1, Наполи – 0-2, Ваноли Кремона – 0-2, Варезе – 0-2, Динамо Сассари – 0-2, Венеция – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.