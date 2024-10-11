Бобби Портис: «Что бы я ни делал, скептики говорят обо мне безумные вещи»
Бобби Портис удачно начал предсезонные матчи.
Центровой релизовал 9 из 10 трехочковых бросков за первые две игры.
«Отношу это на счет моего упорного труда летом. Скептики постоянно говорят обо мне безумные вещи. Каждый раз, когда я захожу в соцсети, что бы я ни сделал, кто-то высказывается обо мне.
Я работаю каждый год, стараясь стать лучше. Не обращаю внимания на то, что обо мне говорят. Провел это лето в зале. Работал каждый день, как безумный. Хочу показать результаты на площадке. Думаю, это хорошо видно по предсезонным матчам.
Демонстрирую уверенность и стараюсь оставаться самим собой. Вкладываю много усилий в свою работу», – заключил Портис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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