Бобби Портис: «Что бы я ни делал, скептики говорят обо мне безумные вещи»

Бобби Портис удачно начал предсезонные матчи.

Центровой релизовал 9 из 10 трехочковых бросков за первые две игры.

«Отношу это на счет моего упорного труда летом. Скептики постоянно говорят обо мне безумные вещи. Каждый раз, когда я захожу в соцсети, что бы я ни сделал, кто-то высказывается обо мне.

Я работаю каждый год, стараясь стать лучше. Не обращаю внимания на то, что обо мне говорят. Провел это лето в зале. Работал каждый день, как безумный. Хочу показать результаты на площадке. Думаю, это хорошо видно по предсезонным матчам.

Демонстрирую уверенность и стараюсь оставаться самим собой. Вкладываю много усилий в свою работу», – заключил Портис .