Бобби Портис и Пэт Коннотон доступны для обмена (Майкл Скотто)

«Милуоки» расматривает предложения по Бобби Портису и Пэту Коннотону.

«Бакс» готовы расстаться с центровым и защитником в случае, если получат активы для непосредственного усиления текущего состава.

второй сезон подряд заканчивает третьим в голосовании за «лучшего шестого». Центровой набирал 13,8 очка и 7,4 подбора в среднем, реализуя 40,7% трехочковых бросков, в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что хотят заменить на более универсального игрока ротации.