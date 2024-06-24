Бобби Портис и Пэт Коннотон доступны для обмена (Майкл Скотто)

Теги возможные переходы Милуоки НБА Бобби Портис Пэт Коннотон Баскетбол

«Милуоки» расматривает предложения по Бобби Портису и Пэту Коннотону.

«Бакс» готовы расстаться с центровым и защитником в случае, если получат активы для непосредственного усиления текущего состава.

Бобби Портис второй сезон подряд заканчивает третьим в голосовании за «лучшего шестого». Центровой набирал 13,8 очка и 7,4 подбора в среднем, реализуя 40,7% трехочковых бросков, в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Коннотона хотят заменить на более универсального игрока ротации.

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3 комментария
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От таких новостей про Бобби глаза из орбит лезут
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Ух, походу это конец...

Уволили Бада, который построил им защиту. Подарили бостону Холидея. Сейчас обменяют глазастика, а так же уйдет Лопез, который не вписывается в новые защитные планы.

Гениальное управление командой, ведёт к перестройке с тяжёлым камнем на шее в лице всеми любимого Лилларда.
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Бакс продают и душу и сердце).. кого на эти деньги взять могут лучше?
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