Бобби Портис и Пэт Коннотон доступны для обмена (Майкл Скотто)
«Милуоки» расматривает предложения по Бобби Портису и Пэту Коннотону.
«Бакс» готовы расстаться с центровым и защитником в случае, если получат активы для непосредственного усиления текущего состава.
Бобби Портис второй сезон подряд заканчивает третьим в голосовании за «лучшего шестого». Центровой набирал 13,8 очка и 7,4 подбора в среднем, реализуя 40,7% трехочковых бросков, в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что Коннотона хотят заменить на более универсального игрока ротации.
Уволили Бада, который построил им защиту. Подарили бостону Холидея. Сейчас обменяют глазастика, а так же уйдет Лопез, который не вписывается в новые защитные планы.
Гениальное управление командой, ведёт к перестройке с тяжёлым камнем на шее в лице всеми любимого Лилларда.