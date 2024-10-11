Пэйтон Притчард: «Сэм Хаузер находится на уровне лучших шутеров лиги»

Пэйтон Притчард прокомментировал навыки Сэма Хаузера.

Баскетболисты выходят со скамейки в ротации «Бостона ».

«Мы немного различаемся в нашем основном арсенале. Хаузер находится на уровне лучших шутеров лиги. Я немного больше вожусь с мячом. Наши навыки подходят друг другу. Я нахожу его на паркете, могу идти в проход. Мы все время расширяем наше взаимодействие», – заключил Притчард.

В прошлом регулярном сезоне форвард Сэм Хаузер реализовал 42,4% бросков из-за дуги. Защитник Пэйтон Притчард попал 38,5% трехочковых бросков.