Чет Холмгрен: «Игровой стиль Айзейи Хартенштайна отличается от всего, что мы делали раньше»

Центровой Чет Холмгрен рассказал о впечатлениях от нового одноклубника.

Центровой Айзейя Хартенштайн перешел в «Оклахому» этим летом после окончания контракта с «Никс».

«Пока что все очень интересно. И останется таким же. Он очень хороший игрок, добавляет совершенно иную динамику к нашей команде. Интересно взаимодействовать с кем-то с таким стилем игры, который так отличается от всего, что мы делали раньше. Он открывает нам новые возможности на площадке, особенно мне.

Я очень воодушевлен, он тоже рад. Мы оба здесь для того, чтобы побеждать», – заключил Холмгрен .

В прошлом сезоне многие эксперты видели недостаток опций в передней линии «Тандер» главной слабостью команды.

«Оклахома» считается одним из главных претендентов на победу в Западной конференции.