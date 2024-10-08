Чарльз Баркли о Карузо и Хартенштайне: «Оклахома» заполучила двух лучших парней для черновой работы»

Чарльз Баркли отметил переход Алекса Карузо и Айзейи Хартенштайна в «Оклахому».

«Вот что вам нужно, когда у вас есть звезды. Вам нужны парни, которые будут делать черновую работу. И «Тандер» взяли и заполучили, вероятно, двух лучших парней для черновой работы в НБА », – заявил эксперт TNT.